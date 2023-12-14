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Розрізала мечем торт: королева Камілла відвідала святковий захід

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Розрізала мечем торт: королева Камілла відвідала святковий захід

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла напередодні різдвяних канікул відвідала ще один захід.

Її Величність прибула на святкову вечірку з нагоди святкування 25-річчя Еммауса Брістоля у Бекфілдс-гаус, у Брістолі.

Сьогодні королева Камілла з'явилася на публіці у темно-синьому пальті з поясом, що підкреслює талію і взута у високі замшеві чоботи на стійких квадратних підборах, а на руках у неї були рукавички. У неї на комірі пальта виблискувала брошка у вигляді птаха, у вухах були перлинні сережки, також королева зробила легкий денний макіяж і своє традиційне укладання.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королеву сфотографували в момент, коли вона розрізала торт мечем від лорда-лейтенанта графства та міста Брістоля. Розрізати торти мечами – своєрідна традиція у британській королівській родині.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Камілла в білому пальті виблискувала на різдвяному концерті. А незабаром члени королівської родини зберуться в Сандрінгемі на щорічному святкуванні Різдва. Цього року вперше будуть запрошені діти та онуки королеви.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
244
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