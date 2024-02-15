Розрізала мечем торт: королева Камілла влаштувала прийом у Кларенс-гаусі, поки Чарльз відпочиває в Норфолку

Королева Камілла провела прийом у Кларенс-гаусі, їхній із королем Чарльзом III лондонській резиденції. На заході Камілла відзначила сторіччя "Макової фабрики", започаткованої після Першої світової війни.

Королева розрізала святковий торт величезним мечем, як це зазвичай роблять багато членів королівської родини.

На заході Її Величність з'явилася у темно-синій сукні з приколотою до неї маковою брошкою. У неї у вухах були перлинні сережки, а на шиї улюблена підвіска Kiki McDonough. Макіяж та зачіска королеви були класичними.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Протягом останнього десятиліття королева Камілла підтримувала "Фабрику маків", відвідуючи її будинок у західному Лондоні та регулярно відвідуючи Поле пам'яті Вестмінстерського абатства, заповнене маковими хрестами, напередодні Дня пам'яті.

"Не можу повірити, що я була частиною цього 10 років. Я дуже пишаюся тим, що є частиною "Фабрики маків", тому що я бачила чудову роботу, яку ви робите. Сьогодні так важливо дбати про цих ветеранів, бо іноді їм не приділяється стільки уваги, скільки їм потрібно. Тому, якби не ви та інші чудові благодійні організації, які їх підтримують, я не знаю, що вони робили б", — сказала у своїй промові Камілла.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Вчора, нагадаємо, Її Величність відвідала два заходи, побувавши у Національному театрі та в лондонській артстудії.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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