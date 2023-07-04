Розрізали торт: Чарльз та Камілла на святковому заході у Шотландії

Король Чарльз III та королева Камілла проводять цей тиждень у Шотландії на Голірудському тижні.

Король і королева прибули з візитом до Королівського лазарету Единбурга, заснованого 1729 року, він є найстарішою лікарнею в Шотландії. Монархи приїхали сюди, щоби відсвяткувати 75-річчя Національної служби охорони здоров'я.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Цього разу Камілла зняла свій бежевий тренч, а під ним виявилася її улюблена сукня з принтом конвалій від дизайнерки Фіони Клер. У ній королева з'являлася раніше на Chelsea Flower Show.

Образ Її Величність доповнювали перлинні сережки, золоті підвіски на шиї та кілька браслетів. Макіяж та зачіска були класичними.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз був у темно-синьому смугастому костюмі, світлій сорочці та у своїй улюбленій краватці синього кольору з принтом.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Короля та королеву сфотографували, коли вони розрізали торт. Також вони поспілкувалися з постояльцями лазарету та з персоналом.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На попередньому заході в Шотландії Чарльз і Камілла відкрили меморіальну дошку біля нових Ювілейних воріт, встановлену біля входу до Abbey Yard на ознаменування платинового ювілею королеви Єлизавети II у палаці Голірудгаус.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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