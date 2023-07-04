Розрізали торт: Чарльз та Камілла на святковому заході у Шотландії

Король Чарльз III та королева Камілла проводять цей тиждень у Шотландії на Голірудському тижні.
Король і королева прибули з візитом до Королівського лазарету Единбурга, заснованого 1729 року, він є найстарішою лікарнею в Шотландії. Монархи приїхали сюди, щоби відсвяткувати 75-річчя Національної служби охорони здоров'я.
Цього разу Камілла зняла свій бежевий тренч, а під ним виявилася її улюблена сукня з принтом конвалій від дизайнерки Фіони Клер. У ній королева з'являлася раніше на Chelsea Flower Show.
Образ Її Величність доповнювали перлинні сережки, золоті підвіски на шиї та кілька браслетів. Макіяж та зачіска були класичними.
Король Чарльз був у темно-синьому смугастому костюмі, світлій сорочці та у своїй улюбленій краватці синього кольору з принтом.
Короля та королеву сфотографували, коли вони розрізали торт. Також вони поспілкувалися з постояльцями лазарету та з персоналом.
На попередньому заході в Шотландії Чарльз і Камілла відкрили меморіальну дошку біля нових Ювілейних воріт, встановлену біля входу до Abbey Yard на ознаменування платинового ювілею королеви Єлизавети II у палаці Голірудгаус.
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