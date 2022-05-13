Розсекречено ще один діагноз Путіна: про нього розповів наближений до диктатора олігарх

Розсекречено ще один діагноз Путіна: про нього розповів наближений до диктатора олігарх

Було таємно записано, як олігарх, який має тісні зв'язки з Кремлем, сказав, що Володимир Путін "важко хворий на рак крові", але особистість цієї людини не розкривається з метою його ж безпеки.

Раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Найближчим часом лідеру Кремля навіть нібито планують зробити операцію і він збирається "передати владу на якийсь час, поки він буде недієздатний".

Видання Mirror інформує про ще один вид раку, на який нібито хворіє Путін. Про це розповів олігарх, який має тісні зв'язки із російським лідером. Ім'я цього джерела не повідомляється.

Це остання з багатьох заяв про погане здоров'я російського президента, які посилюються картинкою, яку бачить увесь світ. На знімках, які облетіли всі ЗМІ 9 травня, Путін мав слабкий і не впевнений у собі вигляд.

Володимир Путін, парад 9 травня у Москві / Фото: Associated Press

Крім того, цей інформатор додав, що "Путін повністю зруйнував економіку Росії, економіку України та багатьох інших світових економік, бо має проблему з головою. "Один божевільний може перевернути світ з ніг на голову", - каже він.

Венчурний капіталіст, який попросив не називати імені олігарха, сказав, що передав запис через своє обурення вторгненням Росії до України.

Нагадаємо, сьогодні Велика Британія запровадила санкції проти родичів Путіна та Кабаєвої.

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