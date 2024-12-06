Розставив крапки над "і": принц Гаррі відверто відповів на запитання, чи повернуться вони з Меган до Британії

Під час онлайн-саміту DealBook, організованому The New York Times у Нью-Йорку, принц Гаррі відверто розповів про те, якими є його плани щодо повернення до Великої Британії.

Гаррі і Меган поїхали з Лондона в січні 2020 року після того, як ухвалили доленосне рішення скласти всі королівські повноваження. 2023 року принц Гаррі офіційно змінив зазначену в документах країну проживання з Великої Британії на США. І хоча зараз існує ризик, що Гаррі не продовжать візу (про це ми розповідали тут ), він каже, що йому дуже подобається жити в США і це саме таке життя, якого хотіла для нього його мама принцеса Діана.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

"Мені дуже подобається жити тут і виховувати своїх дітей. Я відчуваю, що це саме те життя, яке хотіла для мене моя мама. Можливість робити те, що я можу робити зі своїми дітьми, але чого я, безсумнівно, не зміг би робити у Великій Британії, — це чудово. Це фантастична можливість, і я дуже вдячний за це", — сказав принц Гаррі, пише Daily Mail.

Герцога Сассекського запитали, чи хоче він залишитися у США, особливо на тлі побоювань за його безпеку у Сполученому Королівстві, і принц відповів: "Так".

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

У цьому ж інтерв'ю принц Гаррі вперше прокоментував чутки про розлучення з Меган Маркл.

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