Розвели на гроші: гламурну дочку прессекретаря Путіна пограбували

Донька прессекретаря Путіна – Дмитра Пєскова – постраждала від телефонних шахраїв. Цією історією її батько вирішив поділитись публічно.
Під час просвітницького марафону "Знання" Дмитро Пєсков поділився особистою історією про те, як його старша дочка Єлизавета постраждала від дій телефонних шахраїв. Мовляв, дівчину "розвели на гроші", змусивши повідомити шахраям її особисті дані.
Але завдяки тому, що у Єлизавети такий відомий та впливовий тато, вкрадене, звичайно, вдалося повернути. Пєсков сказав, що це все завдяки службі безпеки банку. Сталася ця подія з Лізою минулого року, пише пропагандистське видання Spletnik.
"У мене донька попалася минулого року. Скільки я їй говорив і так далі... Вона каже, це був як гіпноз, вона навіть нічого не зрозуміла, як вона стала називати свої піни і так далі. І в неї з двох карток зняли гроші. Тобто вона була абсолютно обізнана: і я, і банківські представники їй дуже багато і детально розповідали, що треба робити, щоб убезпечити себе в цифровому плані. Але сила переконання іноді перемагає знання, це така парадоксальна річ".
Раніше, нагадаємо, 24-річна дочка кремлівського прессекретаря поскаржилася, що не може мандрувати через санкції, які запровадили на російське керівництво за агресію проти України. Спадкоємиця кремлівського пропагандиста назвали введені проти неї санкції "несправедливими та необґрунтованими".
Про те, як санкції позначаються на дітях російських чиновників та олігархів, ми розповідали раніше.
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