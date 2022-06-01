Рудоволоса і зі збільшеними губами: полтавчанка стала "Місіс королевою краси" в окупованому Криму

Рудоволоса і зі збільшеними губами: полтавчанка стала "Місіс королевою краси" в окупованому Криму

Користувачі Мережі розкритикували переможницю конкурсу краси.

У тимчасово окупованому Севастополі відбувся конкурс краси. На ньому обрали чотири королеви краси "Крим весна - 2022".

"Місіс королевою краси" стала 34-річна Ольга Валєєва з Полтави.

Ольга Валєєва

Вона є інстаблогеркою, яку знають за псевдонімом "Рижуля".

Деякий час дівчина жила зі своїм бойфрендом у Санкт-Петербурзі. Після розірвання стосунків, Ольга переїхала до Криму.

Валєєва виховує двох доньок.

Ольга Валєєва

Користувачі Мережі розкритикували переможницю конкурсу, адже вона має не зовсім природню зовнішність. Ольга має довге руде волосся і збільшені губи. На її тілі є багато татуювань, зокрема одна її рука повністю заповнена тату.

Ольга Валєєва

Олексій Дурнєв опублікував в Instagram світлини Ольги, запитавши у фоловерів: "Як вам, киця?" Підписники просто засипали пост коментарями:

"Ну видно зразу, що не за гроші виграла", "Одразу видно, що конкурс не корумпований", "Це чоловік у сукні", "Яке страшне чучало. Міс орків", "А то не транс?", "Справжня натуральна краса!" Без сліз не глянути", "Більше на Миколу схожа", "Соромно, що вона полтавчанка", "Як соромно, що вона землячка…", "Яка влада, така і краса", "В орків свої смакові уподобання", "Це вона чи він?", "Йомайо, та їй десь 58 років", "Донька путіна?", "Вона травесті-діва?", "Може це Олег Валєєв?"

А от на своїх знімках в Instagram і Facebook Ольга має кращий вигляд – все завдяки фотошопу. Подивіться самі.

Ольга Валєєва

Ольга Валєєва

Ольга Валєєва

Ольга Валєєва

Ольга Валєєва

Ольга Валєєва

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