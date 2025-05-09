- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
Рукавички з маками: що відомо про новий аксесуар королеви Камілли, який вона наділа на пам’ятний захід
Раніше цього тижня королева Камілла відвідала нову експозицію керамічних маків у лондонському Тауері, присвячену пам’яті воїнів, котрі воювали і загинули у Другій світовій війні.
Королева одягла ефектну червону сукню з вовняного крепу від Fiona Clare та чорні шкіряні рукавички з вишитими на них маками. Також на ній була чорна коротка кейпнакидка та хустка на шиї.
Королева прокоментувала вибір такого аксесуару так: «Сьогодні вранці було так холодно, що я подумала, що це ідеальний час, щоб одягнути їх».
Чорні шкіряні рукавички, прикрашені маками, королеві подарували під час державного візиту до Франції 2023 року. Вони вдало гармонували з червоним кольором її сукні та чорною накидкою.
Цього ж дня королева відвідала презентацію нових портретів Камілли та Чарльза, які були представлені на честь другої річниці правління монарха.