Рукостискання з королем, плутанина з прапорами та обійми з журналісткою: кумедні моменти з поїздки Зеленського

У європейському турне президента Зеленського сталося кілька кумедних моментів, про які ми хочемо вам розповісти.

Президент України Володимир Зеленський приїжджав із візитом до Великої Британії. Зустрічався з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, виступав у парламенті та був на аудієнції у короля Чарльза III. Монарх був дуже радий вітати Зеленського і під час рукостискання більше десяти секунд не відпускав руку Володимира. Кажуть, під час розмови король сказав Зеленському, що дуже хвилювався за життя президента та Україну.

Король Чарльз III та Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Не обійшлося без мемів, якими ділилися користувачі твітера після зустрічі Зеленського із прем'єр-міністром Ріші Сунаком. На знімках та колажах користувачі показували, як експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який є великим другом України та неодноразово відвідував Київ, з "ревністю" дивиться на зустріч Зеленського та Сунака.

Потім Зеленський мав спільну з Сунаком пресконференцію в Лондоні, під час якої стався дуже милий і навіть зворушливий епізод. Журналістка української служби BBC Наталія Гончарова перш ніж поставити запитання президентові раптом сказала:

"Пане президенте, дякую вам за ваш приїзд, я хотіла б вас обійняти, але розумію, не можна", - сказала журналістка. На що Зеленський сказав: “Чому? Давайте обіймемося", і підійшов до неї, а Гончарова на емоціях продовжила говорити: "Мене не застрелять", - мабуть маючи на увазі, що пана президента добре охороняють.

Епізод був опублікований на Telegram-каналі самої ВВС, а також зворушливим відео поділилася і сама Наталія у себе в Instagram.

Наступною зупинкою Зеленського став Париж, де він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Під час спільної пресконференції стався ще один кумедний випадок. Шольц і Зеленський, вийшовши до журналістів, переплутали свої трибуни для виступів, не відразу зорієнтувавшись, що ж сталося. Пан Макрон показав їм пальцями, що слід помінятись місцями.

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