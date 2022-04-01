Русофобія від кутюр: Chanel та інші люксові бренди по всьому світу не продають нічого росіянам

Русофобія від кутюр: Chanel та інші люксові бренди по всьому світу не продають нічого росіянам

Російська мова, російський паспорт та мішок брудних грошей – ось гарантія того, що вам тепер будуть ніде не раді.

Із початком російського вторгнення в Україну ми постійно чуємо "виття на болотах". Виють про різне: комусь не вистачає цукру та прокладок, комусь діамантів не підвезли. Росіяни з широким доступом до матеріальних ресурсів виють про своє, мовляв, бігати ще за нами будуть зі своєю продукцією люксових брендів. І поки ця солодка мить погоні виробників предметів розкоші за грошима росіян не настала, багаті громадяни країни-ізгоя поїхали на шопінг у країни ненависного Заходу і поки що нейтрального Сходу.

І виявилося, що послідовність і рішучість залишатися на боці світла у люксових брендів навіть сильніші, ніж любов до грошей. А до російських грошей у брендів утворилася стійка нелюбов. У телеграм-каналі "Антиглянець" росіяни діляться своїм лихом. Комусь бренд Chanel відмовився продавати сумку та змусив підписати угоду, що куплений товар не потрапить до Росії.

Колекція прет-а-порте сезону весна-літо 2021 / Getty Images

І ось ще був випадок: "знайомий купив у Мілані Chanel і попросив привезти в готель, гроші взяли, в готель не привезли, тому що на цьому етапі "допетріли", що він російський".

Комусь "у магазині Chanel у Дубаї, коли дізналися, що вона російська, не продали речі. Спочатку спитали номер телефону, почули, що починається з +7, відвели убік і сказали, що не продадуть".

Також росіянам не оформляють tax free.

Комусь може здатися, що ми недостатньо емпіричні і зловтішаємося. Це не зовсім так. Ми просто у захваті і чекаємо на продовження неймовірних пригод росіян у всіх країнах світу. Адже люксові бренди завжди задають тон, що його підхоплюють бренди, що працюють у категорії мас-маркет. Чекаємо на повідомлення про непродані кросівки New Balance "38-го розміру для дочки".