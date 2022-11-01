Рутина герцогині Сассекської: Меган Маркл розповіла, як зазвичай проводить свій ранок

Герцогиня Сассекська випустила черговий подкаст, який має назву "Архетипи". В ньому Меган трохи розповіла про свою родину та молодшу дочку Лілібет, яку вони з Гаррі назвали на честь королеви Єлизавети II.

У новому випуску свого подкасту Меган поділилася, що щоранку готує сніданок своєму чоловікові Гаррі та дітям – синові Арчі й дочці Лілібет. А також розповіла, що Лілі, якій у листопаді виповниться 1,5 року, вже навчилася ходити.

Раніше ще у квітні чоловік Меган – принц Гаррі – розповідав, що їхня дочка почала робити свої перші кроки. Пізніше у червні на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II пара показала нове портретне фото доньки, яке було зроблене в день її першого року народження. Але тоді мала Лілі була зображена сидячи, і ніхто не міг оцінити її перші кроки.

Меган також описала свою "ранкову лихоманку" вдома в Монтесіто, де вони мешкають із родиною:

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Я впевнена, що чим старші вони стануть, тим хаотичніше буде", — сказала вона у подкасті. Герцогиня каже, що принц Гаррі допомагає їй із дітьми після того, як вони прокинулися. Потім Меган готує сніданок всій родині, пише People.

"Я готую сніданок для всіх трьох. Для мене це дуже важливо. Я люблю це робити", — сказала вона. "Для мене це просто найкращий спосіб почати ранок". Потім Меган розповіла, що годує своїх трьох собак – Гая, Пулу та Мію.

Герцогиня Сасекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що їсть зазвичай на сніданок принцеса Уельська. Виявляється, це один і той же сніданок щодня, в який зазвичай входить лише два інгредієнти.

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