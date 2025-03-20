Рябчики у вухах: який вигляд мають одні з улюблених сережок королеви Максими

Королева Нідерландів обожнює прикраси, особливо великі. Ці сережки Її Величність нещодавно носила на захід під час візиту до Кенії.

У ювелірній скриньці королеви є безліч різних прикрас, зокрема від дизайнера Luz Camino. Ці виконані у вигляді квіток рябчиків – рід багаторічних трав'янистих рослин сімейства Лілійні.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Дуже красиві сережки, посипані кольоровим камінням, якнайкраще пасують до яскравого стилю нідерландської королеви. Максима, до речі, носила їх уже неодноразово. У січні 2024 року вона відвідувала всесвітній економічний форум у Давосі, де з'явилася в цих прикрасах, а у червні 2024 року одягала їх під час робочої поїздки до США.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має заручальна каблучка королеви Максими, яка вважається однією із найрідкісніших.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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