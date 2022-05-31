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Рятує життя захисників України та шукає "подарунки" ворогів: у Мережі розповіли про собаку-розвідницю

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Рятує життя захисників України та шукає "подарунки" ворогів: у Мережі розповіли про собаку-розвідницю

Собака Веста. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

У пса-сапера Патрона з'являється дедалі більше побратимів. Ще одна чотирилапа помічниця зберегла безліч життів наших бійців.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли про собаку Весту. Її спеціалізація – пошук мінно-вибухових засобів. У Мережі показала фото відважної вівчарки та зазначили, що на її особистому рахунку чимало знайдених ворожих "подарунків" та збережених життів захисників України.

‍Розвідниця Вєста ▪ Вєста – велика розумниця. Її спеціалізація – пошук мінно-вибухових засобів. На “особистому...

Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 28 травня 2022 р.

Зазначимо, Веста — один із собак, які допомагають наблизити перемогу України над російськими загарбниками. Усі вже добре знають пса-сапера Патрона, який працює в команді піротехніків, також у ДСНС розповідали про рятувального собаку-водолаза Знайде та про 14-річну пошуково-рятувальну таксу.

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