Рятує життя захисників України та шукає "подарунки" ворогів: у Мережі розповіли про собаку-розвідницю

Рятує життя захисників України та шукає "подарунки" ворогів: у Мережі розповіли про собаку-розвідницю

У пса-сапера Патрона з'являється дедалі більше побратимів. Ще одна чотирилапа помічниця зберегла безліч життів наших бійців.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли про собаку Весту. Її спеціалізація – пошук мінно-вибухових засобів. У Мережі показала фото відважної вівчарки та зазначили, що на її особистому рахунку чимало знайдених ворожих "подарунків" та збережених життів захисників України.

Зазначимо, Веста — один із собак, які допомагають наблизити перемогу України над російськими загарбниками. Усі вже добре знають пса-сапера Патрона, який працює в команді піротехніків, також у ДСНС розповідали про рятувального собаку-водолаза Знайде та про 14-річну пошуково-рятувальну таксу.

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