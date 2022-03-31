"Рятуючи кожне життя, ми рятуємо всю країну": Олена Зеленська розповіла про онкохворих дітей

Перша леді показала світлини дітей з різними діагнозами, яких відправили на лікування до інших країн.
Олена Зеленська опублікувала в Instagram допис, в якому розповіла про онкохворих дітей з України, який відправили на лікування до Польщі.
"Цього немає в підручниках – що робити, якщо війна перериває хіміотерапію і хтось стріляє в дитину з онкологією. Тож ми маємо створити свій спосіб рятувати цих дітей". Це слова @kizymar, дитячого онколога із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру @zusdmc_lviv
Ця #особливадитячалікарня відправила за кордон уже восьмий за ліком "конвой життя" – восьма група дітей у супроводі медичних бригад та близьких приїхала на лікування до Польщі.
Цього разу подальший маршрут буде особливим. Частина дітей вирушить до лікарні Ватикану на особисте запрошення Папи Римського", - написала Олена.
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Понад 40 дітей з різними діагнозами вже лікуються у педіатричній лікарні Bambino Gesù у Римі. Їх відвідав Папа Римський.
Перша леді подякувала всім, хто сприяв і допоміг цим дітям.
"Рятуючи кожне життя, ми рятуємо всю країну!" – підсумувала пані Зеленська.
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