- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 2 хв
Риса характеру принцеси Анни, яка дратує її дітей: про що йдеться
Королівська принцеса Анна цього тижня відсвяткувала 75-річчя. Сестра короля Чарльза відома своєю відданістю обов’язкам, які покладаються на її плечі.
Єдина сестра короля Чарльза III невпинно працювала, підтримуючи безліч благодійних організацій, а також виконувала і продовжує це робити досі, працюючи над різними соціальними ініціативами. Але окрім роботи Анна також встигла двічі вийти заміж та народити двох дітей.
Її діти — син Пітер Філліпс та дочка Зара Тіндалл ще п’ять років тому в інтерв’ю на честь 70-річного ювілею матері розповіли, яка риса характеру в їхній матері дратує їх найбільше.
«Вона як губка, це неймовірно, скільки інформації зберігається у її мозку. І досить дратує». А Пітер відповів: «Так, досить дратує», — сказали діти принцеси Анни. При цьому обидвоє вони зазначили, як їхнім дітям пощастило мати таку бабусю, як принцеса Анна, пише express.co.uk.
«Їй подобається дивитись, як вони катаються, їй подобається запрошувати їх на недільні обіди, робити з ними все те, чим ми займалися в дитинстві. Тепер вона бере їх із собою на такі заходи», — сказав Пітер. «Ми дуже любимо залишати їх у неділю. Ми говоримо: „Заберемо їх пізніше, бувай“», — пожартувала Зара.
Нагадаємо, цього року на честь 75-річного ювілею принцеси Анни палац поділився одразу кількома її новими знімками. Також показали відео з архівних дитячих кадрів.