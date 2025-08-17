ТСН у соціальних мережах

Риса характеру принцеси Анни, яка дратує її дітей: про що йдеться

Королівська принцеса Анна цього тижня відсвяткувала 75-річчя. Сестра короля Чарльза відома своєю відданістю обов’язкам, які покладаються на її плечі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна з дочкою Зарою Тіндалл

Принцеса Анна з дочкою Зарою Тіндалл / © Getty Images

Єдина сестра короля Чарльза III невпинно працювала, підтримуючи безліч благодійних організацій, а також виконувала і продовжує це робити досі, працюючи над різними соціальними ініціативами. Але окрім роботи Анна також встигла двічі вийти заміж та народити двох дітей.

Її діти — син Пітер Філліпс та дочка Зара Тіндалл ще п’ять років тому в інтерв’ю на честь 70-річного ювілею матері розповіли, яка риса характеру в їхній матері дратує їх найбільше.

Принцеса Анна та її дочка Зара Тіндалл

Принцеса Анна та її дочка Зара Тіндалл / © Getty Images

«Вона як губка, це неймовірно, скільки інформації зберігається у її мозку. І досить дратує». А Пітер відповів: «Так, досить дратує», — сказали діти принцеси Анни. При цьому обидвоє вони зазначили, як їхнім дітям пощастило мати таку бабусю, як принцеса Анна, пише express.co.uk.

Принцеса Анна з онукою Мією Тіндалл

Принцеса Анна з онукою Мією Тіндалл / © Getty Images

«Їй подобається дивитись, як вони катаються, їй подобається запрошувати їх на недільні обіди, робити з ними все те, чим ми займалися в дитинстві. Тепер вона бере їх із собою на такі заходи», — сказав Пітер. «Ми дуже любимо залишати їх у неділю. Ми говоримо: „Заберемо їх пізніше, бувай“», — пожартувала Зара.

Принцеса Анна зі своїми дітьми Пітером і Зарою

Принцеса Анна зі своїми дітьми Пітером і Зарою / © Getty Images

Нагадаємо, цього року на честь 75-річного ювілею принцеси Анни палац поділився одразу кількома її новими знімками. Також показали відео з архівних дитячих кадрів.

Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

