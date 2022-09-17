Сам уже й ходити не може: очевидці заскочили, як Путіна вів під руку Ердоган

Президент РФ Путін вкрай дивно поводить себе на публіці, лише підігріваючи чутки про те, що з його здоров'ям не все гаразд.

У четвер, 15 вересня, глави держав, які беруть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані, провели неформальну зустріч. Головною дійовою особою під час неофіційної частини саміту був президент Туреччини Реджеп Ердоган.

У телеграм-каналах з'явилося відео, на якому видно, як Путін іде поруч із Ердоганом, і президент Туреччини при цьому тримає диктатора під руку. При цьому більше ніхто з великої делегації не йшов так дивно.

Можливо, Реджепу довелося притримувати Путіна під руку через погане самопочуття останнього, але це залишається загадкою.

Відомо, що Путін, який поїхав до Узбекистану на саміт Шанхайської організації співпраці, брав участь у церемонії посадки дерев керівниками країн-учасниць зустрічі. Йому навіть видали золоту (у буквальному значенні слова) лопату, якою президент країни-агресорки намагався якось орудувати. Хто знає, можливо, після таких фізичних навантажень Путін навіть йти самостійно не міг.

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