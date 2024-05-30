Сама чарівність: принцеса Євгенія опублікувала нові фото сина-іменинника

Сьогодні Ернесту Бруксбенку виповнюється один рік. З цієї нагоди принцеса Йоркська запостила аж чотири знімки, на яких заскочено її молодшого сина, а на одному з них його цілує старший брат Август.

"Один рік тобі, мій дорогий Ернесте. З днем ​​народження!! Ми всі тебе дуже любимо, особливо твою величезну усмішку, яку ти даруєш світові... але ти завжди зберігаєш особливу усмішку для мами. Ххх", — написала у підписі до фотографій принцеса.

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Ми також зібрали для вас ще кілька інших фотографій маленького Ернеста, якими його мати ділилася з публікою.

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