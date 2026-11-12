- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Сама чарівність: принцеса Уельська знову показала, як любить дітей, під час публічного заходу
Принцеса Уельська вчора під час візиту до місцевої лікарні «Чейз» у Гемпширі почувалася, як риба у воді, спілкуючись із батьками маленьких пацієнтів.
Кейт ніжно розчулювалася чарівним малюкам - після того, як розповіла про своє одужання від раку в рідкісному інтерв'ю для журналу Country Life, редактором нового випуску якого став її чоловік - принц Вільям.
Кетрін зустрілася з медичними працівниками, які використовують нещодавно введену шкалу оцінки тривоги у немовлят (ADBB) для виявлення ранньої абстинентної реакції у дітей віком від 0 до 24 місяців.
Вона побачила, як розширюється проєкт, що фінансується її Королівським фондом з розвитку дітей раннього віку, і їй сказали, що її ідеї перетворився на новаторський інструмент, що допомагає дітям.
Під час візиту Кетрін продемонструвала свою любов до дітей. Вона розмахуючи стрічками, передаючи гумові прорізувачі для зубів та допомагаючи малюкам збирати пазли, розважала трьох дітей віком від п'яти з половиною до дев'яти місяців, розмовляючи з їхніми матерями.
Кейт також спостерігала, як недоношене маля Енід обережно оглядав медичний працівник, поки вона гралася і спілкувалася зі своєю матір'ю Емі.
Не секрет, що Кетрін обожнює дітей і завжди на заходах, де є немовлята чи діти старшого віку, вона виявляє свій інтерес і спілкується з ними, грається чи якось інакше взаємодіє.