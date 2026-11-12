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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Сама чарівність: принцеса Уельська знову показала, як любить дітей, під час публічного заходу

Принцеса Уельська вчора під час візиту до місцевої лікарні «Чейз» у Гемпширі почувалася, як риба у воді, спілкуючись із батьками маленьких пацієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кейт ніжно розчулювалася чарівним малюкам - після того, як розповіла про своє одужання від раку в рідкісному інтерв'ю для журналу Country Life, редактором нового випуску якого став її чоловік - принц Вільям.

Кетрін зустрілася з медичними працівниками, які використовують нещодавно введену шкалу оцінки тривоги у немовлят (ADBB) для виявлення ранньої абстинентної реакції у дітей віком від 0 до 24 місяців.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Вона побачила, як розширюється проєкт, що фінансується її Королівським фондом з розвитку дітей раннього віку, і їй сказали, що її ідеї перетворився на новаторський інструмент, що допомагає дітям.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Під час візиту Кетрін продемонструвала свою любов до дітей. Вона розмахуючи стрічками, передаючи гумові прорізувачі для зубів та допомагаючи малюкам збирати пазли, розважала трьох дітей віком від п'яти з половиною до дев'яти місяців, розмовляючи з їхніми матерями.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кейт також спостерігала, як недоношене маля Енід обережно оглядав медичний працівник, поки вона гралася і спілкувалася зі своєю матір'ю Емі.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Не секрет, що Кетрін обожнює дітей і завжди на заходах, де є немовлята чи діти старшого віку, вона виявляє свій інтерес і спілкується з ними, грається чи якось інакше взаємодіє.

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