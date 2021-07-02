Сама за кермом: 95-річна королева Єлизавета II приїхала на кінне шоу до Віндзора

Сама за кермом: 95-річна королева Єлизавета II приїхала на кінне шоу до Віндзора

Королева Єлизавета II завершила свою поїздку до Шотландії і повернулася у Віндзор.

Вчора ввечері Її Величність бачили на Королівському Віндзорському кінному шоу в Віндзорі. Єлизавета II у супроводі Пенелопи Нетчбулл, графині Маунтбеттен Бірми, Руперта Понсонбі, лорда де Молі (господаря коня королеви Єлизавети II) і Люсінди Понсонбі, леді де Молі спостерігала за змаганнями.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Монархиня приїхала в тому ж бірюзовому пальті, в якому була під час відвідування Единбурзького університету вчора вдень.

Королева Єлизавета II в Единбурзі / Getty Images

Тільки капелюх зняла і одягла сонцезахисні окуляри. Помада на губах королеви і прикраси були тими ж, що й колись на заході вдень. Після змагань королева сама сіла за кермо і вирушила до Віндзорського замку, який став для неї після смерті чоловіка принца Філіпа постійною резиденцією.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Королева Єлизавета II / Getty Images

Нагадаємо, на кінному шоу також була присутня улюблена невістка королеви Єлизавети II — графиня Софі Вессекська.

Графиня Софі Уессекська / Getty Images

Королева Єлизавета II в Шотландії (13 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання