Сама за кермом: іспанську принцесу Олену заскочили папараці

Папараці полюють не лише за членами британської королівської сім'ї, а й за рештою роялс також.

Наприклад, в іспанському королівстві цього тижня стався гучний скандал, тому що чоловіка принцеси Крістіни (сестри короля Іспанії Філіпа VI) зазнімкували під час пляжної прогулянки з коханкою.

Іньякі Урдангарін не просто потрапив під приціл репортерів, а й згодом викрутився, сказавши у коментарі: "Ми впораємося із ситуацією спокійно і, як завжди, разом".

Принцеса Крістіна та Іньякі Урдангарін / Getty Images

Полюють представники ЗМІ і за сестрою принцеси Крістіни – інфантою Оленою. Її сфотографували, коли Олена була за кермом. Навіть дивно, як папараці її впізнали, адже Олена була в окулярах та захисній масці.

Принцеса Олена / Getty Images

До речі, в Іспанії всі члени королівської сім'ї дотримуються суворих правил карантину. Король Філіп VI і королева Летиція також на всіх громадських заходах з'являються із захисними масками на обличчях.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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