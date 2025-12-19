ТСН у соціальних мережах

Суспільство
158
1 хв

Сама за штурвалом: принцеса Леонор здійснила свій перший політ, а іспанський палац показав захопливе відео

Іспанська принцеса Леонор завершила свій перший триместр навчання в Головній авіаційно-космічній академії в Сан-Хав’єрі та здійснила свій перший самостійний політ на літаку.

Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

Сьогодні королівський палац Іспанії опублікував відео, в якому показав, як принцеса Астурійська здійснила політ літаком Pilatus PC-21 над Мар-Менор.

«За чотири місяці навчання у Головній авіаційно-космічній академії Сан-Хав’єра (Мурсія), який включав тренування на авіатренажері, принцеса Астурійська освоїла необхідні навички для здійснення свого першого самостійного польоту літаком Pilatus PC-21(E.27)», — йдеться у підписі під відео.

Швейцарський навчально-тренувальний літак, здатний розвивати швидкість до 685 кілометрів на годину, є підготовчим етапом перед переходом військових пілотів на бойові винищувачі.

Нагадаємо, нещодавно іспанська королівська родина представила своє різдвяне фото.

