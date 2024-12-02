Сандрінгем-гаус: який вигляд має улюблений зимовий маєток британського монарха

Сандрінгем – улюблене місце для зимових канікул у членів британської королівської родини. Що відомо про цю резиденцію, в якій любила проводити Різдво королева Єлизавета ІІ.

Маєток Sandringham House розташований у графстві Норфолк і є приватною резиденцією британських монархів ще з часів короля Едуарда VII, який використовував його як будинок для відпочинку.

Поруч із будинком знаходиться Royal Stud, кінний завод, де утримуються багато королівських коней. Саме у Сандрінгемі народилася принцеса Діана, перша дружина принца Уельського Чарльза та мати його дітей – принців Вільяма (майбутнього короля) та Гаррі. Сама Діана, до речі, коли була членом королівської родини, не любила це холодне місце.

Сандрінгемський палац / Фото: Getty Images

Село з прилеглими землями та палацом було придбано королевою Вікторією (прапрабабусею королеви Єлизавети II) на прохання спадкоємця престолу, принца Уельського 1861 року. Декілька британських монархів використовували Сандрінгемський палац як зимову резиденцію під час мисливського сезону.

Для королеви Єлизавети II Сандрінгем посідав особливе місце у серці, адже саме тут помер її батько – король Георг VI – 6 лютого 1952 року, а молода принцеса стала новою королевою Великої Британії.

Сандрінгемський палац / Фото: Getty Images

Члени королівської родини Британії збираються у Сандрінгемі на Різдво. За традицією вони відвідують різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини щороку 25 грудня. І цього року також зберуться усі разом.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має всередині улюблений зимовий маєток королеви Єлизавети II.

Королева Єлизавета II та принц Філіп у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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