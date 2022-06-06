Санкції у дії: у дочки прессекретаря Путіна "багато на що розплющилися очі"

Путінські пропагандисти, чиновники та олігархи і їхні діти продовжують дивуватися, чому їх включають у списки санкцій.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков був внесений до списку санкцій США на початку березня, а вже 12 березня влада США ввела санкції щодо його дружини, олімпійської чемпіонки з фігурного катання Тетяни Навки та двох дорослих дітей — Миколи та Єлизавети.

Вже тоді Пєсков бурхливо відреагував на внесення до санкційних списків його дочки: "Ну, чесно кажучи, я здивувався, особливо я здивувався через дітей. Діти здивувалися ще більше за мене. Але, з іншого боку, це, напевно, було найкраще підтвердження моїм. розповідам про ті недружні кроки, які робляться щодо нашої країни. Вони раптом зрозуміли, що все, що я їм розповідав, – це правда”.

І ось 3 червня Євросоюз додав до свого чорного списку 18 юридичних та 65 фізичних осіб з Росії, включаючи Єлизавету та Миколу Пєскових, а також Навку.

Звісно, новий виток санкцій щодо його сім'ї не залишили головного пропагандиста Росії байдужим, у коментарі ТАРС він сказав:

"Моя дочка справді дуже любить Францію, вона там навчалася, вона там довго жила, але вже багато років тому вона переїхала до нас, вона закінчила тут магістратуру МДІМВ, живе і працює тут, у Москві. І з Францією її пов'язує лише симпатія та теплі почуття, більше нічого(...) Це приватний фонд, там є різні проекти. (....)"Вона кілька років працювала над проектом з розкопок, а потім повернення до Франції, щоб бути гідно похованим, останків окупанта — французького генерала Гюдена, який як окупант прийшов на російську землю разом з Наполеоном і був тут убитий нашими солдатами..." І ось вона працювала над цим проектом. І дуже цікаво, що вона теж підпала під санкції. У неї багато розплющуються очі".

Сама ж донька Піскова Ліза, яка називає себе громадянкою світу, поки що не коментувала санкції та власне раптове прозріння. Проте з життям у Парижі їй явноварто назавжди попрощатися.