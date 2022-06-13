Санкції йдуть повз: Аліна Кабаєва прийшла до музею із сумкою Valentino за 3650 доларів

Ексгімнастка та коханка російського диктатора Путіна – Аліна Кабаєва – була помічена вдруге за минулий тиждень на публіці, незважаючи на те, що вона уникає зазвичай публічних заходів.

Минулого тижня Кабаєва відвідала тренувальні збори у Сочі, організовані її благодійним фондом. Після цього візиту в Мережі обговорювали обличчя Аліни, що змінилося. А після прилетіла до Санкт-Петербурга напередодні економічного форуму, який Путін використовуватиме в спробі врятувати свою країну від впливу західних санкцій у зв'язку з його вторгненням до України.

Аліна Кабаєва / Фото: fontanka.ru

У суботу 39-річна Кабаєва відвідала виставку Врубеля в Російському музеї. Знімки опублікував сайт "Фонтанка".

Одягнена гімнастка була у білу футболку, джинси, подовжений блакитний жакет та взута у білі кросівки, а в руках тримала сумку Valentino Roman за 4220 фунтів стерлінгів.

Аліна Кабаєва / Фото: fontanka.ru

На офіційному сайті бренду Valentino така сумка коштує 3650 доларів.

Сумка Valentino / Фото: valentino.com

Зважаючи на все, вплив санкцій пані Кабаєва поки що не відчула.

Нагадаємо, ходять чутки, що ексспортсменка знову вагітна від Путіна. Але це поки що лише чутки.

Про те, як починався роман між Кабаєвою та Путіним, і хто взагалі така Аліна Кабаєва, читайте у наших матеріалах.

Путін та Кабаєва / Фото: Getty Images

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