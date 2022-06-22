Санкції життєдайні: у Німеччині у росіян при виїзді відбирають дорогі покупки та заводять судові справи

Прекрасні новини надійшли до нас із Німеччини. З німецькою педантичністю рядові європейські держслужбовці дотримуються санкційних заходів щодо росіян. І це, відверто кажучи, не може не тішити.

Тепер "дорогі росіяни", виїжджаючи з країн Євросоюзу, можуть запросто позбутися омріяних санкційних покупок, отримати судову справу та заборону на в'їзд.

Видання The Moscow Times повідомляє, що після того, як Євросоюз заборонив експорт до Росії одягу, взуття та аксесуарів дорожче 300 євро, в аеропортах Німеччини в росіян конфіскують дорогі покупки при спробі отримати за них tax free і заводять справи про спробу незаконного ввезення в Росію санкційної продукції.

В аеропорту Франкфурта в жительки м.Москва, яка спробувала для оформлення tax free поставити штамп на документи про покупку, забрали сумку Furla за 500 євро. За словами "потерпілої" продавці в магазині без проблем оформили всі документи на її російський паспорт, але митний офіцер, який оформляє tax free, попросив показати покупку, оголосив про її вилучення і заявив про порушення щодо неї справи про спробу незаконного ввезення до Росії предметів розкоші. Росіянку не врятувало те, що tax free вона намагалася отримати на карту іноземного банку і вилітала не до Росії.

Опитані Moscow Times консультанти з візових питань розповіли, що цей випадок не єдиний і вони знають принаймні про ще декілька випадків вилучення дорогих покупок у росіян при спробі оформити tax free в аеропорту. Як мінімум один, теж із дорогою сумкою, стався у Франкфурті, а один – з прикрасами – в аеропорту Берліна, повідомили вони.

«Ми радимо російським клієнтам у жодному разі не намагатися отримати повернення ПДВ під ризиком позбутися не лише покупки, а й права в'їзду до ЄС через звинувачення у порушенні санкцій. І взагалі максимально "не світити" дорогі покупки під час виїзду з ЄС», – пояснив один із консультантів.

Українці ж шлють полум'яні привітання та повітряні поцілунки всім співробітникам німецької митниці, а також продавцям у магазинах санкційних товарів, які продовжують оформляти росіянам документи на tax free, не попереджаючи їх про можливі наслідки. Їхній внесок у перемогу теж важливий для нас.

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