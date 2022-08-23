Сапфір із історією: що спільного у каблучки Діани та Кейт із королевою Єлизаветою II

Знаменита королівська обручка, яка раніше належала принцесі Діані, а тепер її носить невістка Діани і дружина її сина принца Вільяма – герцогиня Кейт, пов'язана з романтичною історією.

Каблучка принцеси Діани та герцогині Кейт / Фото: Associated Press

Дизайн цієї прикраси походить від середини 19 століття. Вона була з каталогу лондонських ювелірів Garrard & Co. Ювелір, який створив каблучку, був натхненний прикрасою (сапфіровою брошкою), яку принц Альберт замовив для своєї майбутньої нареченої, королеви Вікторії (прабабусі королеви Єлизавети II) 1840 року, пише People.

Великий сапфір, оточений дванадцятьма круглими діамантами та оправлений у золото, Вікторія носила, як "щось блакитне" у день свого весілля. Протягом наступних двох десятиліть королева Вікторія часто одягала цю брошку. Коли вона померла 1901 року, вона оголосила її сімейною реліквією корони, тому від того часу її носила кожна королева (і королева-консорт).

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У цій сапфіровій брошці раніше часто можна було побачити королеву Єлизавету II. Саме надихнувшись цією брошкою, Garrard і створив знамениту каблучку із сапфіром, яку леді Діана Спенсер вибрала з каталогу, наданого їй Чарльзом напередодні їхніх заручин. Повідомляється, що Діана обрала її, бо вона пасувала до її блакитних очей.

На запитання королеви Єлизавети II, чому ж Діана обрала саме цю каблучку, вона відповіла так: "Вона нагадує мені каблучку моєї матері, а також пасує під колір моїх очей".

Каблучка принцеси Діани та герцогині Кейт / Фото: Associated Press

2010 року, коли старший син Чарльза і Діани — принц Вільям — під час відпустки в Кенії хотів освідчитися своїй дівчині Кейт Міддлтон, він носив каблучку в рюкзаку протягом трьох тижнів, перш ніж подарував її. Кейт тоді відповіла "так".

Каблучка герцогині Кейт / Фото: Associated Press

Докладніше про те, чому принцеса Уельська обрала сапфір, ми вже розповідали.

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