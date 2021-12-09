Сапфіри та діаманти: герцогиня Кембриджська наділа на концерт особливу прикрасу

Ефектні сережки дуже вдало доповнили яскравий образ і привернули загальну увагу.

У Вестмінстерському абатстві відбулися знімання різдвяного концерту Together at Christmas, на якому як ведуча виступала герцогиня Кембриджська.

Герцогиня Кемриджська на різдвяному концерті / Associated Press

На заході Кейт була одягнена у дуже ошатну червону сукню від Catherine Walker та човники Gianvito Rossi у тон вбранню. Свій образ герцогиня доповнила сапфіровими сережками у стилі ар-деко. Сережки оздоблені великими сапфірами з діамантовою бахромою, підвішеною до діамантового стрижня.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Ці сапфірові сережки раніше належали королеві-матері Єлизаветі Боуз-Лайон. Мати королеви Єлизавети II вперше одягла прикрасу у 1950-х роках. Походження сережок невідоме. У наступні десятиліття вона рідко вдягала їх. Сережки успадкувала королева Єлизавета II у 2002 році. Королева ніколи не носила сережки публічно, відомо, що з 2015 року сережки знаходяться у розпорядженні герцогині Кетрін, яка одягає їх в особливих випадках.

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