Сапфірова каблучка Кейт: ювеліри розсекретили, що за прикрасу носить принцеса Уельська

Принцеса Кейт / © Getty Images

Зараз Кетрін носить одразу чотири каблучки на своєму безіменному пальці лівої руки. Найголовніша — заручальна каблучка принцеси Діани з сапфіром у 12 карат і діамантами, також це каблучка з валлійського золота, діамантова каблучка «вічність», подарована її чоловіком принцом Вільямом на честь народження їхнього первістка принца Джорджа, та каблучка «вічність» з сапфірами й діамантами.

Принцеса Кейт у день свого весілля 2011 року / © Associated Press

Ювелірні експерти кажуть, що прикраса принцеси — це каблучка Étincelle de Cartier. Створена з платини, інкрустована 19 діамантами та 19 сапфірами ограновування «діамант». На сайті ювелірного бренду вона продається за 5 500 доларів. Є інша версія каблучки Étincelle de Cartier з удвічі більшою кількістю каменів, яка коштує 9 500 доларів.

Принцеса Уельська чудово комбінує цю улюблену прикрасу як із заручальною каблучкою з сапфіром, так і носить її окремо. Вважається, що Кейт її подарував чоловік принц Вільям у період, коли принцеса боролася з раком на знак того, що їм вдалося пережити той важкий період у житті.

Принцеса Уельська та її каблучки / © Getty Images

