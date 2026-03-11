ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Сапфірова каблучка Кейт: ювеліри розсекретили, що за прикрасу носить принцеса Уельська

Цю каблучку Кейт вперше продемонструвала на публіці наприкінці 2024 року, коли оголосила всьому світу про те, що завершила курс профілактичної хіміотерапії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Зараз Кетрін носить одразу чотири каблучки на своєму безіменному пальці лівої руки. Найголовніша — заручальна каблучка принцеси Діани з сапфіром у 12 карат і діамантами, також це каблучка з валлійського золота, діамантова каблучка «вічність», подарована її чоловіком принцом Вільямом на честь народження їхнього первістка принца Джорджа, та каблучка «вічність» з сапфірами й діамантами.

Принцеса Кейт у день свого весілля 2011 року / © Associated Press

Принцеса Кейт у день свого весілля 2011 року / © Associated Press

Ювелірні експерти кажуть, що прикраса принцеси — це каблучка Étincelle de Cartier. Створена з платини, інкрустована 19 діамантами та 19 сапфірами ограновування «діамант». На сайті ювелірного бренду вона продається за 5 500 доларів. Є інша версія каблучки Étincelle de Cartier з удвічі більшою кількістю каменів, яка коштує 9 500 доларів.

cartier.com

cartier.com

Принцеса Уельська чудово комбінує цю улюблену прикрасу як із заручальною каблучкою з сапфіром, так і носить її окремо. Вважається, що Кейт її подарував чоловік принц Вільям у період, коли принцеса боролася з раком на знак того, що їм вдалося пережити той важкий період у житті.

Принцеса Уельська та її каблучки / © Getty Images

Принцеса Уельська та її каблучки / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як носити каблучку та обручку для заручин разом, усе про правила, традиції та стильні винятки.

Принцеса Уельська та її каблучки / © Getty Images

Принцеса Уельська та її каблучки / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie