Сапфірова каблучка Кейт: ювеліри розсекретили, що за прикрасу носить принцеса Уельська
Цю каблучку Кейт вперше продемонструвала на публіці наприкінці 2024 року, коли оголосила всьому світу про те, що завершила курс профілактичної хіміотерапії.
Зараз Кетрін носить одразу чотири каблучки на своєму безіменному пальці лівої руки. Найголовніша — заручальна каблучка принцеси Діани з сапфіром у 12 карат і діамантами, також це каблучка з валлійського золота, діамантова каблучка «вічність», подарована її чоловіком принцом Вільямом на честь народження їхнього первістка принца Джорджа, та каблучка «вічність» з сапфірами й діамантами.
Ювелірні експерти кажуть, що прикраса принцеси — це каблучка Étincelle de Cartier. Створена з платини, інкрустована 19 діамантами та 19 сапфірами ограновування «діамант». На сайті ювелірного бренду вона продається за 5 500 доларів. Є інша версія каблучки Étincelle de Cartier з удвічі більшою кількістю каменів, яка коштує 9 500 доларів.
Принцеса Уельська чудово комбінує цю улюблену прикрасу як із заручальною каблучкою з сапфіром, так і носить її окремо. Вважається, що Кейт її подарував чоловік принц Вільям у період, коли принцеса боролася з раком на знак того, що їм вдалося пережити той важкий період у житті.
