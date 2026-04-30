Сара Джессіка Паркер у милій гороховій сукні приїхала на зустріч із королевою Каміллою у Нью-Йорку

Королева Камілла і Сара Джесіка Паркер / © Associated Press

Після спільного відвідування Національного меморіалу 11 вересня в середу, 29 квітня, королева Камілла відвідала захід у Нью-Йоркській публічній бібліотеці, де разом з відомими письменниками та читачами відзначила спільну любов до літератури в США та Сполученому Королівстві, а також роботу свого благодійного фонду «Читальный зал королеви».

Королеву супроводжувала акторка Сара Джесіка Паркер, яка також є прихильницею підвищення письменності. Нещодавно вони зустрілися у Лондоні на прийомі для письменників та прихильників Дитячої Букерівської премії.

Паркер сказала журналістам на заході у Нью-Йорку:

«Я дуже вдячна вам щоразу, коли ви привертаєте увагу до читання та взаємин читача з книжкою, до того, як вона змінює та збагачує життя, розвиває емпатію та цікавість. І для Її Величності це дуже багато означає», — цитує її слова журнал People.

Одягнена королева була в сукню-пальто від Fiona Clare темно-синього кольору, взута в шкіряні туфлі від Eliot Zed, на сукні носила брошку «Британія» королеви-матері Єлизавети і сережки-підвіски з перлами, сапфірами і рубінами у вухах, а на шиї у королеви було перлинне намисто.

Сара Джесіка Паркер одягла на зустріч з королевою білу сукню-міді в дрібний горох і туфлі на підборах, біляве волосся розпустила і доповнила образ перлинним кольє, а також кольє з фіолетового каміння, годинником на шкіряному ремінці та легким денним макіяжем на обличчі.

