Сара Фергюсон кілька тижнів приїздила до Роял-Лоджі лежачи на задньому сидінні автомобіля: в чому причина
Минулого тижня її колишній чоловік — скандальний Ендрю Маунтбеттен Віндзор — серед ночі залишив маєток у Віндзорі, але вислизнути від усюдисущих папараці ексгерцогу Йоркському не вдалося.
Також стало відомо, що кілька тижнів його колишня дружина Сара Фергюсон, яка по чутках зібралася залишити Велику Британію на невизначений термін, потай пробиралася до маєтку Роял-Лодж, лежачи на задньому сидінні автомобіля, щоб її ніхто не побачив і не сфотографував, пише Daily Mail.
Відомо, що Сара, яка жила з Ендрю в королівському маєтку у Віндзорі, не переїхала разом із ним на ферму Марш до маєтку в Сандрінгемі і зараз зосереджена на тому, щоб знайти собі житло.
Всі ці події, нагадаємо, відбулися після того, як остання хвиля викриттів про її власні зв’язки з Епштейном підірвала стосунки Сари і з її доньками — принцесами Беатріс та Євгенією, і з громадськістю. Зараз ходять чутки, що колишня герцогиня думає над тим, щоб випустити книжку мемуарів та розповісти свою історію публіці та веде переговори з цього приводу.
