Сара Фергюсон кілька тижнів приїздила до Роял-Лоджі лежачи на задньому сидінні автомобіля: в чому причина

Сара Фергюсон / © Associated Press

Також стало відомо, що кілька тижнів його колишня дружина Сара Фергюсон, яка по чутках зібралася залишити Велику Британію на невизначений термін, потай пробиралася до маєтку Роял-Лодж, лежачи на задньому сидінні автомобіля, щоб її ніхто не побачив і не сфотографував, пише Daily Mail.

Відомо, що Сара, яка жила з Ендрю в королівському маєтку у Віндзорі, не переїхала разом із ним на ферму Марш до маєтку в Сандрінгемі і зараз зосереджена на тому, щоб знайти собі житло.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Всі ці події, нагадаємо, відбулися після того, як остання хвиля викриттів про її власні зв’язки з Епштейном підірвала стосунки Сари і з її доньками — принцесами Беатріс та Євгенією, і з громадськістю. Зараз ходять чутки, що колишня герцогиня думає над тим, щоб випустити книжку мемуарів та розповісти свою історію публіці та веде переговори з цього приводу.

Принцеса Беатріс, Сара Фергюсон та принцеса Євгенія / © Getty Images

