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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Сара Фергюсон отримала невтішне прізвисько від колишнього чоловіка експринца Ендрю

Сара Фергюсон якось влучно описала себе і Ендрю Маунтбаттена Віндзора як «найщасливішу розлучену пару у світі».

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара була переконаною прихильницею колишнього принца, раніше в різних інтерв'ю описуючи його як «добру і хорошу людину» і «найкращу людину, яку я знаю». Але їхній колись непорушний зв'язок був зруйнований через їхні зв'язки з Джеффрі Епштейном.

Після викриття цих зв'язків із засудженим педофілом Сара та Ендрю втратили свої головні нагороди та титули. Їм також було наказано покинути свій маєток Роял-Лодж.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

66-річний Ендрю зараз живе на фермі Марш, у будинку з п'ятьма спальнями, розташованому в маєтку короля Чарльза в Сандрінгемі. Сара ж тим часом провела багато часу за межами Великої Британії, хоча, згідно з останніми повідомленнями, зараз вона, ймовірно, орендує будинок із шістьма спальнями на закритій території десь у графствах навколо Лондона. Сара намагається не привертати до себе зайвої уваги, і хоча багато хто вважав, що вона прагне триматися подалі від Ендрю, схоже, все навпаки.

Джерело повідомило газету The Times: «Червоний сетер, як її називають, небажаний на фермі Марш. Для Ендрю вона – персона нон грата».

Сара Фергюсон та експринц Ендрю / © Associated Press

Сара Фергюсон та експринц Ендрю / © Associated Press

Невідомо, чому її колишній чоловік вислав її з країни, але судячи з опублікованих у США документів у справі Епштейна, саме Сара познайомила Ендрю з Епштейном.

Також, нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сара пише відверті мемуари, але не для того, щоб врятувати свою репутацію. Швидше за все головна причина в грошах, яких колишня герцогиня так відчайдушно потребує.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

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