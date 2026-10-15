- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 2 хв
Сара Фергюсон отримала невтішне прізвисько від колишнього чоловіка експринца Ендрю
Сара Фергюсон якось влучно описала себе і Ендрю Маунтбаттена Віндзора як «найщасливішу розлучену пару у світі».
Сара була переконаною прихильницею колишнього принца, раніше в різних інтерв'ю описуючи його як «добру і хорошу людину» і «найкращу людину, яку я знаю». Але їхній колись непорушний зв'язок був зруйнований через їхні зв'язки з Джеффрі Епштейном.
Після викриття цих зв'язків із засудженим педофілом Сара та Ендрю втратили свої головні нагороди та титули. Їм також було наказано покинути свій маєток Роял-Лодж.
66-річний Ендрю зараз живе на фермі Марш, у будинку з п'ятьма спальнями, розташованому в маєтку короля Чарльза в Сандрінгемі. Сара ж тим часом провела багато часу за межами Великої Британії, хоча, згідно з останніми повідомленнями, зараз вона, ймовірно, орендує будинок із шістьма спальнями на закритій території десь у графствах навколо Лондона. Сара намагається не привертати до себе зайвої уваги, і хоча багато хто вважав, що вона прагне триматися подалі від Ендрю, схоже, все навпаки.
Джерело повідомило газету The Times: «Червоний сетер, як її називають, небажаний на фермі Марш. Для Ендрю вона – персона нон грата».
Невідомо, чому її колишній чоловік вислав її з країни, але судячи з опублікованих у США документів у справі Епштейна, саме Сара познайомила Ендрю з Епштейном.
Також, нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сара пише відверті мемуари, але не для того, щоб врятувати свою репутацію. Швидше за все головна причина в грошах, яких колишня герцогиня так відчайдушно потребує.