Сара Фергюсон отримала новий "удар в спину" на тлі сімейної кризи

Стало відомо, що нещодавно 66-річна Сара була позбавлена звання почесного громадянина Йорка, яке її колишній чоловік Ендрю Маунтбеттен-Віндзор втратив 2022 року.

Члени міської ради Йорка одноголосно проголосували за позбавлення колишньої герцогині цього звання через її дружбу з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.

Сера Фергюсон була вшанована цієї честю 1987 року, через рік після заміжжя з тодішнім принцом Ендрю, пише Hello!. Ця нагорода присуджується за визначні заслуги місцевих жителів, видатних діячів та членів королівської родини. Серед інших лауреатів — сер Вінстон Черчилль та акторка дама Джуді Денч.

Це рішення ухвалили після посиленої уваги до дружби Сари із засудженим за сексуальні злочини Епштейном після публікації на початку цього року документів Міністерством юстиції США. Ім'я Сари кілька разів згадувалося у цих документах.

Член ради від Ліберально-демократичної партії Дарріл Смоллей заявив під час дебатів у четвер: «Тепер після публікації тисяч документів ми знаємо, що Сара Фергюсон також перебувала в тісній дружбі з Епштейном, яка тривала і після його засудження. Ми не очікуємо, що лауреати найвищої нагороди Йорка будуть святими. Ми просто не хочемо, щоб вони були найкращими друзями засуджених педофілів. Ми солідарні з жертвами. Ми відстоюємо верховенство закону. Ми відстоюємо порядність».

Нагадаємо, після того, як Сарі довелося з'їхати з Роял-Лодж, де вони жили з колишнім чоловіком Ендрю протягом багатьох років, її ніхто не бачив і місце її перебування невідоме.