Сара Фергюсон вирішила поїхати з Британії через дуже особисту причину

Зараз Сара обмірковує, де житиме далі, і цей переїзд відбувся після того, як її колишньому чоловікові Ендрю Маунтбаттен Віндзору, з яким вони жили під одним дахом, було наказано розірвати договір оренди на нерухомість у Віндзорі.

Фергі планує рухатися далі самостійно і не вимагала королівської власності або особливих умов для себе. Хоча колишні герцог та герцогиня Йоркські розлучилися 1996 року, вони зберегли дружні стосунки та продовжували жити разом в маєтку з 30 кімнатами у Віндзорі усі ці роки після свого розлучення.

За даними People, представник Сари спростував чутки про те, що вона може переїхати до прибудови або переобладнаного сараю у заміському будинку своєї старшої дочки, принцеси Беатріс, і чутки про те, що вона може жити з принцесою Євгенією в Португалії, також спростували.

«Наразі вона розглядає низку варіантів, і остаточне рішення ще не ухвалене», — сказав її представник журналістам.

