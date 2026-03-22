Суспільство
235
2 хв

Сара Фергюсон знайшла найкращий спосіб врятувати репутацію своїх дочок — принцес Беатріс та Євгенії

Після того, як широкому загалу стало відомо про зв’язок колишньої герцогині Йоркської з Джеффрі Епштейном, вона вирішила «залягти на дно».

Ольга Кузьменко
Сара з дочками Євгенією та Беатріс / © Getty Images

Протягом понад трьох десятиліть Сара Фергюсон балансувала на межі соціального відчуження, стикалася з фінансовим крахом і була ініціаторкою деяких із найбільших королівських скандалів, але нарешті вона вирішила вчинити гідно.

Після багатьох років використання свого королівського титулу «герцогиня Йоркська» у власних інтересах та демонстрації достатньої розважливої вразливості, щоб знову та знову повертатися на дивани світових ток-шоу, вона нарешті зрозуміла, що їй треба робити. Триматися подалі від очей публіки заради того, щоб її дочки Беатріс і Євгенія не втратили свої королівські титули і їхні репутації не були заплямовані.

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Як пише express, рішення Фергі уникати камер від моменту витоку першого з її листів Епштейну, які зруйнували її репутацію, стало найкращим рішенням за останні роки і, можливо, і за все її життя. І це може дозволити її дочкам залишитися принцесами та врятувати їх від виключення з лінії престолонаслідування.

Враховуючи, що за ці роки їй вдавалося вийти неушкодженою з різних скандалів, ймовірно, Сара сподівалася, що згодом вона зможе оговтатися, обтруситись і відродитися.

Хоча в останні кілька років Сара тріумфально повернулася на сцену як авторка бестселерів у жанрі романтичної літератури і все частіше знову ставала членом королівської родини, з’являючись поряд з королем і королевою на Різдво і Великдень, ці часи тепер залишилися в минулому. А нещодавно стало відомо, що кілька американських видавців відмовили Сарі Фергюсон в укладанні книжкового контракту на 2 мільйони доларів.

Кількість переглядів
