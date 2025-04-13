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Сара та коргі королеви: герцогиня Йоркська запостила серію милих фото з собаками
Днями святкуючи День домашніх вихованців герцогиня Йоркська Сара поділилася милими знімками своїх собак.
Від 2022 року з моменту смерті королеви Єлизавети II Сара взяла на себе догляд за двома коргі монархині. А днями вона поділилася серією фотографій, на одній з яких була зображена пара цих собак - М’юїк та Сенді.
«З Міжнародним днем домашніх тварин, мої сім милих собачок! Від їхніх виляючих хвостів та втішних обіймів до заспокійливої присутності та вірної компанії, яку вони дарують щодня, життя стає просто яскравішим, коли поряд зі мною ці дивовижні пухнасті друзі», — написала під постом Сара.
Кадри були зроблені на території маєтку Royal Lodge, де Сара живе зі своїм колишнім чоловіком принцом Ендрю.
У пості герцогині також є серія знімків з її іншими собаками: Рорі, Джинджер і Поппі, а також ще двома цуценятами, імена яких невідомі.
Нагадаємо, принц і принцеса Уельські також опублікували фото свого собаки Орли на честь свята.