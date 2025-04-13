Сара та коргі королеви: герцогиня Йоркська запостила серію милих фото з собаками

Сара Йоркська з коргі / © Сара Фергюсон/Instagram

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Від 2022 року з моменту смерті королеви Єлизавети II Сара взяла на себе догляд за двома коргі монархині. А днями вона поділилася серією фотографій, на одній з яких була зображена пара цих собак - М’юїк та Сенді.

«З Міжнародним днем ​​домашніх тварин, мої сім милих собачок! Від їхніх виляючих хвостів та втішних обіймів до заспокійливої ​​присутності та вірної компанії, яку вони дарують щодня, життя стає просто яскравішим, коли поряд зі мною ці дивовижні пухнасті друзі», — написала під постом Сара.

Сара Йоркська та коргі / © Сара Фергюсон/Instagram

Кадри були зроблені на території маєтку Royal Lodge, де Сара живе зі своїм колишнім чоловіком принцом Ендрю.

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У пості герцогині також є серія знімків з її іншими собаками: Рорі, Джинджер і Поппі, а також ще двома цуценятами, імена яких невідомі.

Собаки Сари Йоркської / © Сара Фергюсон/Instagram

Нагадаємо, принц і принцеса Уельські також опублікували фото свого собаки Орли на честь свята.

© Сара Фергюсон/Instagram

© Сара Фергюсон/Instagram