Сара Йоркська дала обіцянку королеві Єлизаветі II перед смертю монархині: що про неї відомо

Не секрет, що середній син королеви Єлизавети II – принц Ендрю, з яким була одружена Сара, був улюбленцем своєї матері королеви. Монархиня дуже турбувалася про нього, особливо після того, як його репутація була зіпсована сексуальним скандалом.

Стало відомо, що Сара Йоркська в одній із розмов з королевою Єлизаветою II пообіцяла їй, що ніколи не покине принца Ендрю. Вони обидва живуть у Royal Lodge, маєтку принца Ендрю з 30 кімнатами у Великому Віндзорському парку. І це незважаючи на те, що розлучилася пара 1996 року.

Королева Єлизавета II та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Королівська біографка Інгрід Сьюард говорить про стосунки пари: "Сара надзвичайно віддана Ендрю. Однією з причин може бути секретна розмова Сари з Єлизаветою II".

Виступаючи на шоу The Sun Royal Exclusive, пані Сьюард пояснює, що покійна королева Єлизавета подбала про те, щоб її сина Ендрю було захищено після її смерті, цитує її слова express.co.uk.

Незважаючи на скандали з Сарою Фергюсон багато років, Сьюард стверджує, що Ендрю також "підтримував" Фергі у важкі часи. Через військову кар'єру принца Ендрю чоловік і дружина майже не бачилися в перші роки шлюбу, що, як повідомляється, сприяло розпаду цього союзу.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Але сьогодні герцог і герцогиня Йоркські продовжують жити разом у Королівській ложі у Віндзорі. І з минулого Різдва Сара все частіше почала з'являтися на сімейних заходах із королівською родиною, чого не було раніше. Герцогиня розповіла, що у них із принцом є навіть один особливий ритуал, якого вони дотримуються вже багато років.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 1992 року королева Єлизавета II вигнала Сару Йоркську з Балморалу після того, як у заголовках британських газет з'явилося її пляжне фото, на якому видно, як фінансист Джон Браян облизував їй пальці.

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