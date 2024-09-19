Сара Йоркська написала зворушливий пост на згадку про свою маму і показала її фото

"Цього дня 26 років тому померла моя улюблена мати Сьюзі. Вона була надто молода, щоб її забрали від нас, і я часто розмірковую про те, що в 61 рік вона була молодша за мене зараз, коли вона загинула в жорстокому нещасному випадку. Я постійно думаю про її життєлюбність і її сяйливий дух. Як і всі ми, вона робила помилки, але вона навчила мене цінувати кожен день і завжди прагнути ставитися до людей з добротою. Я дуже сумую за нею", — написала Сара, опублікувавши своє весільне фото, на якому її мама зображена сяйливою в жовтій сукні та капелюсі з широкими крисами.

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Батьки Сари Рональд Фергюсон та Сьюзен Мері Райт розлучилися 1974 року, Сарі тоді було 15 років. Після розлучення мати Сари вийшла заміж за гравця поло Гектора Баррантеса і перебралася жити до Аргентини. Сама Сара залишилася з батьком на його сімейній фермі у Даммері. Сара казала, що шлюб її батьків почав розпадатися, коли їй було 12 років, і тоді у неї почався розлад харчової поведінки – вона "переїдала, щоб заспокоїтися".

Мама Сари Йоркської, Сьюзен Мері Райт на весіллі дочки 1986 року / Фото: Getty Images

Сара вийшла заміж за принца Ендрю 1986 року і народила двох дочок. Їхній шлюб тривав десять років, пара розлучилася 1996-го. Зараз Сара та Ендрю живуть в одному будинку Royal Lodge у Віндзорському парку.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

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