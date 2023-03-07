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Сара Йоркська під час інтерв'ю відповіла, що думає про Гаррі та Меган

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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706
Час на прочитання
2 хв
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Сара Йоркська під час інтерв'ю відповіла, що думає про Гаррі та Меган

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Сара Йоркська зараз гастролює та роздає багато інтерв'ю. Герцогиня перебуває в Америці.

Днями Сара зустрілася із редакторкою Самантою Беррі у Нью-Йорку. До Америки ексдружина принца Ендрю вирушила, щоб презентувати свою нову книжку "A Most Intriguing Lady".

Сара Йоркська та Саманта Беррі / © Associated Press
Сара Йоркська та Саманта Беррі / Фото: Associated Press

63-річна Сара мала чудовий вигляд і була одягнена у чорну сукню з рюшами на подолі та коротку шкіряну куртку білого кольору з металевими заклепками від Alice+Olivia. Образ герцогині доповнювали високі замшеві чоботи на підборах, кілька золотих браслетів на зап'ясті, сережки-висячки та насичений макіяж на обличчі. Гаряче-руде волосся Сара розпустила і гарно уклала.

Сара Йоркська / © Associated Press
Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Це не перший вихід Сари у США. Кілька днів тому герцогиня була у Лос-Анджелесі. Сара була близькою подругою принцеси Діани, матері принца Гаррі, який зараз мешкає в Америці. І журналістам, звичайно, цікаво дізнатися, як Сара ставиться до Гаррі та Меган. Тож уникнути таких запитань їй не вдалося.

Сара Йоркська / © Associated Press
Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Виступаючи на книжковому заході, що відбувся у Нью-Йорку у понеділок увечері, Сарі поставили питання про те, яку пораду вона дала б королівським парам (маючи на увазі Гаррі та Меган) Сара відповіла: "Я думаю, що найкращий спосіб відповісти на це питання - по-справжньому взятися за справу і подавати приклад. Я б не давала порад, я б сказала, що ваші дії голосніші за слова. Принцеса Діана і я, ми багато розважалися і чудово проводили час. Я відчуваю, що вона, як і король, так само пишатиметься своїми онуками і родиною...", - сказала Сара.

Сара Йоркська / © Getty Images
Сара Йоркська / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
706
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