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Сара Йоркська поділилася фото зі своєю онукою Сієнною та привітала Беатріс з другою вагітністю

Сара Йоркська поділилася фото зі своєю онукою Сієнною та привітала Беатріс з другою вагітністю

Принцеса Беатріс та Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Горда бабуся Сара Йоркська поділилася емоційним повідомленням у соцмережі після того, як її старша дочка принцеса Беатріс розсекретила новину про свою другу вагітність.

Сара опублікувала в Instagram фото з Беатріс та онукою Сієнною, яка тепер стане старшою сестрою і написала:

"Дуже горда ДжіДжі/мама сьогодні. Таке неймовірне благословення та обійми для мого серця.

Вольфі, Август, Ерні та Сієнна будуть на сьомому небі від щастя", — написала Сара, маючи на увазі швидке поповнення в сім'ї принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці.

Нагадаємо, вчора в королівському акаунті опублікували новину про те, що Беастрі вагітна другою дитиною.

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