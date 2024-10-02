Сара Йоркська поділилася фото зі своєю онукою Сієнною та привітала Беатріс з другою вагітністю

Горда бабуся Сара Йоркська поділилася емоційним повідомленням у соцмережі після того, як її старша дочка принцеса Беатріс розсекретила новину про свою другу вагітність.
Сара опублікувала в Instagram фото з Беатріс та онукою Сієнною, яка тепер стане старшою сестрою і написала:
"Дуже горда ДжіДжі/мама сьогодні. Таке неймовірне благословення та обійми для мого серця.
Вольфі, Август, Ерні та Сієнна будуть на сьомому небі від щастя", — написала Сара, маючи на увазі швидке поповнення в сім'ї принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці.
Нагадаємо, вчора в королівському акаунті опублікували новину про те, що Беастрі вагітна другою дитиною.
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