Сара Йоркська поділилася фотографією зі спальні та звернулася до підписників

Сара поділилася знімком із нової фотосесії. Вона позувала лежачи на ліжку, одягнена в салатовий атласний костюм, руде волосся розпустила і зробила насичений макіяж очей. Герцогиня Йоркська написала у підписі до фото:

"Я сподіваюся, що сьогодні всі насолоджуються святковими урочистостями. 2023 рік не обійшовся без злетів і падінь, випробувань, уроків, сміху, чудес та радості. Мій історичний любовний роман "Леді, що інтригує" потрапив до п'ятірки бестселерів Sunday Times! У мене діагностували рак молочної залози. Я перемогла рак грудей. У мене новий онук! Я мала насолоду познайомитися з деякими дуже цікавими людьми з усього світу, які надихають і могли розповісти красиві історії. Я виявила в собі, що мені теж є що розповісти. Мені 64 роки і я лише починаю. Я сподіваюся, що кожен знайде час, щоб подумати і подивитися вперед із любов'ю та позитивом. З Новим Роком, #2024!", - написала Сара.

Нагадаємо, цього року герцогиня Йоркська вперше за тридцять років була присутня на різдвяній службі разом із членами королівської родини.

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