Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сара Йоркська поділилася зворушливим фото на честь дня народження принцеси Євгенії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
96
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сара Йоркська поділилася зворушливим фото на честь дня народження принцеси Євгенії

Сара Йоркська та принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Сьогодні свій 33-й день народження святкує дочка Сари Йоркської та принца Ендрю – принцеса Євгенія.

З цього приводу її мама Сара опублікувала у себе в Instagram милий дитячий знімок маленької дочки та в підписі написала:

"З найщасливішим днем народження, моя Євгеніє... Весняні квіти завжди нагадують мені, що скоро твій день народження, і ось ми тут. Ти моя чарівна улюблена дочка, і я так пишаюся тобою @ princesseugenie".

На милій дитячій фотографії Євгенія одягнена у джинсову куртку із закатаними манжетами поверх білого топу на ґудзиках. Її волосся зібране у хвіст рожевою гумкою, а на обличчі чорні окуляри від сонця.

Сама Євгенія новими знімками свого дня народження не ділилася. Але кілька днів тому вона святкувала День матері, та запостила знімок зі своїм сином Августом, якому у лютому виповнилося два роки.

Нагадаємо, влітку 2023 року принцеса Євгенія стане мамою вдруге. У січні вони із чоловіком Джеком Бруксбенком оголосили, що принцеса вагітна.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
96
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація