Сара Йоркська поділилася зворушливим фото на честь дня народження принцеси Євгенії

Сьогодні свій 33-й день народження святкує дочка Сари Йоркської та принца Ендрю – принцеса Євгенія.

З цього приводу її мама Сара опублікувала у себе в Instagram милий дитячий знімок маленької дочки та в підписі написала:

"З найщасливішим днем народження, моя Євгеніє... Весняні квіти завжди нагадують мені, що скоро твій день народження, і ось ми тут. Ти моя чарівна улюблена дочка, і я так пишаюся тобою @ princesseugenie".

На милій дитячій фотографії Євгенія одягнена у джинсову куртку із закатаними манжетами поверх білого топу на ґудзиках. Її волосся зібране у хвіст рожевою гумкою, а на обличчі чорні окуляри від сонця.

Сама Євгенія новими знімками свого дня народження не ділилася. Але кілька днів тому вона святкувала День матері, та запостила знімок зі своїм сином Августом, якому у лютому виповнилося два роки.

Нагадаємо, влітку 2023 року принцеса Євгенія стане мамою вдруге. У січні вони із чоловіком Джеком Бруксбенком оголосили, що принцеса вагітна.

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