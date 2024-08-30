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Сара Йоркська показала, який зараз вигляд мають улюблені коргі королеви Єлизавети II

Сара Йоркська показала, який зараз вигляд мають улюблені коргі королеви Єлизавети II

Коргі королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Сара та її колишній чоловік принц Ендрю взяли під опіку двох собак, які раніше жили з монархинею.

Покійна королева Єлизавета II дуже любила своїх коргі. За все своє життя та багаторічне правління у неї було понад 30 собак цієї породи.

Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / © Getty Images
Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

Двоє з її коргі, Сенді та М'юїк, які були у неї до її смерті у вересні 2022 року, були передані Сарі Фергюсон, колишній дружині принца Ендрю під опіку і тепер герцогиня Йоркська періодично ділиться фото і показує, який вигляд мають вихованці.

На честь Міжнародного Дня Собаки, який святкували 26 серпня, Сара опублікувала нове фото із коргі. "Бажаю вам і всім вашим пухнастим друзям щасливого Міжнародного Дня Собаки. За всю безумовну любов, відданість і радість, які вони приносять у наше життя, Сенді та М'юїк отримають додаткові частування у свій особливий день!", — написала тоді Сара.

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас фотографії милих королівських вихованців та розповідали, що Грейс Келлі любила пуделів, а королева Камілла виховує джек-рассел-тер'єрів.

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