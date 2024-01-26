Сара Йоркська привселюдно прокоментувала стан свого здоров'я

Нещодавно стало відомо, що у герцогині виявили меланому - рак шкіри.

Це сталося через кілька місяців після того, як Сара Йоркська перенесла мастектомію. Хвороба Сари була виявлена на ранній стадії після звичайної мамографії та герцогиню успішно прооперували.

У середу 64-річна герцогиня Йоркська відвідала свого лікаря у лікарні короля Едуарда VII у лондонському районі Мерілебон. Біля шпиталю зібралися люди, які хотіли дізнатися, як Сара почувається після прийому, пише People.

"Зі мною все гаразд, дякую", — сказала герцогиня. Вона зупинилася, щоб побалакати з місцевими жителями, перш ніж сісти у свій автомобіль. На фотографіях, опублікованих виданням, Фергі уміхнулася і помахала рукою, виходячи із лікарні.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у неділю представник герцогині Йоркської оголосив, що нещодавно у неї діагностували рак шкіри.

"Після того, як цього літа їй поставили діагноз ранньої форми раку молочної залози, у Сари, герцогині Йоркської, тепер діагностована злоякісна меланома", — йшлося в заяві.

За словами представника, герцогині Йоркській видалили та проаналізували кілька родимок у дерматолога, коли вона проходила реконструктивну операцію після мастектомії, і одна з родимок була ідентифікована як ракова. Меланома була й у батька Сари – майора Рональда Фергюсона.

Нагадаємо, нещодавно Сара показувала фото із клініки MAYRLIFE в Австрії, де проходила курс реабілітації.

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