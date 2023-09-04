Сара Йоркська розповіла, якими були останні слова королеви Єлизавети II

Сара Йоркська – одна з невісток покійної монархині. Вона хоч і давно у розлученні із сином королеви – принцом Ендрю, проте з Її Величністю завжди підтримувала теплі стосунки. Навіть коргі королеви після її смерті стали жити у Сари та принца Ендрю.

Сара Йоркська та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У заключному епізоді свого подкасту "Чайні бесіди з Сарою", герцогиня розповіла, якими були останні слова Єлизавети II на її адресу.

"Це останнє, що сказала мені королева: "Просто будь собою, Сара", — розповіла 63-річна герцогиня. Тільки зараз за словами Сари вона зрозуміла, що справді означає ця фраза.

В інтерв'ю Good Morning America герцогиня Йоркська якось заявила, що відчула, як смерть королеви змусила її відверто говорити те, що вона хоче сказати, не переймаючись тим, що це може когось образити.

"Тепер я справді справжня Сара", — прокоментувала герцогиня.

Сара Йоркська, принц Ендрю та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Сара не була найулюбленішою королівською невісткою, але, треба віддати їй належне, адже вона багато років підтримує теплі стосунки зі своїм колишнім чоловіком принцом Ендрю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими Сара Йоркська бачить свій похорон.

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