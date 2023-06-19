Сара Йоркська розсекретила, як називають у сім'ї новонародженого сина принцеси Євгенії

Мама принцеси Євгенії – Сара Йоркська – щаслива бабуся вже трьох онуків. Нещодавно вона розповіла про наймолодшого свого онука – новонародженого сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

Хлопчик з'явився на світ 30 травня, його звуть Ернест Джордж Ронні Бруксбенк. Горда бабуся Сара Йоркська, поділилася деякими подробицями народження третього онука.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Маленькому Ернесту трохи більше двох тижнів, а в нього вже наймиліше сімейне прізвисько.

"У моїх онуків були найнеймовірніші вихідні", — сказала вона в останньому випуску свого подкасту "Чайні розмови". Мені дуже пощастило. У мене були усі. У мене були Едо, Беатріс, Джек, Євгенія, Август та малюк Ернест. Ну, Ерні", — сказала Сара, таким чином розсекретивши, як хлопчика називають ласкаво.

Ернест Бруксбенк / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, старшого сина Євгенії та Джека звуть Август, його батьки ніжно називають Оггі. Він народився у лютому 2021-го і зараз йому 2,5 року.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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