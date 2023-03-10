Сара Йоркська розсекретила, як у сім'ї називають її молодшу онучку – дочку принцеси Беатріс

Сара Йоркська зараз перебуває в Нью-Йорку, де просуває свою нову книжку "Найінтригуюча леді". Під час численних інтерв'ю герцогині Йоркській ставлять не лише запитання про книжку, а більшою мірою про її сім'ю – членів британської королівської родини.

Під час одного з інтерв'ю у Сари запитали, які у неї стосунки з онуками. Зараз Сара бабуся двох онуків – Августа (сина принцеси Євгенії, молодшої дочки Сари) та Сієнни (дочки принцеси Беатріс, старшої дочки Сари).

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

"Як це бути бабусею? Розкажіть нам про це", — запитала її під час розмови редакторка Саманта Беррі.

"Мені подобається бачити своїх дівчаток, які виняткові. І крапка, вони виняткові", — сказала Сара про принцес Беатріс та Євгенію. Август вчить мене грати в паровозики та копачі. А Сісі — це просто міні-Беатріс, і вона отримує маленькі рожеві пачки, бо Беатріс любить вбирати її, як Барбі", — каже Сара.

Таким чином тепер відомо, що малечу Сієнну Мапеллі-Моцці в близькому колі називають Сісі.

Нагадаємо, Август і Сієнна обидвоє народилися 2021 року, а влітку 2023 року Сара стане бабусею втретє, оскільки на її донька Євгенія чекає зараз на другу дитину.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

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