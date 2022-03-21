Сара Йоркська співчуває Україні і знову відвідала українських біженців

Герцогиня Йоркська відома своєю благодійною діяльністю.

Ще в п'ятницю герцогиня Йоркська зустрілася з біженцями, що бігли до міст у Польщі, і поділилася у своєму Instagram декількома фотографіями своєї зустрічі з жінками та дітьми, що втекли з країни.

"Сьогодні я повернулася в Руди та Кузню Рациборську, села, які я знала і любила відтоді, як заснувала свою благодійну організацію 1992 року. Важливо пам'ятати людей та місця, які були такою великою частиною мого життя. Я також хотіла відвідати невеликі міста і села, які без вагань відчинили свої двері для українського народу, наступного тижня ми надішлемо додаткову допомогу з Великої Британії до Руд.

Я провела час із українськими сім'ями, які отримали притулок у Старому абатстві. Батько Ян Розік керує фондом Stare Opactwo Rudach. Вони бігли з різних куточків України, цілими днями йшли зі своїми дітьми.

Я розмовляв з Оксаною, яка перебуває на шостому місяці вагітності, і вона поїхала до Руд зі своїм 7-річним сином Гораном. А ще Ольга та її діти Ян (4) та Пауліна (5). Плачучи, вони кажуть мені, як вони вдячні полякам за доброту, і кажуть, що зроблять усе можливе, поки вони тут. Але вони вважають своє перебування тимчасовим, оскільки найбільше у світі хочуть повернутися додому, до своєї країни, до своїх чоловіків, які виборюють виживання України. Ми говорили про те, що завжди віримо у надію, у усмішку дитини", — написала у підписі до фото Сара.

У підписі під кількома іншими фото Сара продовжила.

"Я чула ще більш незвичайні історії мужності, коли сьогодні мала честь провести час з молодими незрячими студентами, які втекли з України. Коли почалася війна, директор школи Олександр Білусов привіз їх із харківської школи до Домброва Горнича. Страшна та небезпечна подорож зайняла багато днів автобусом. Часом ракети і стрілянина ставали настільки інтенсивними, що вони ховалися в підвалі на три дні, сьогодні вони заспівали для нас від душі гімн України і “З Днем народження, Україно!” Вони такі вдячні Польщі за їхню доброту, але сподіваються, що їхнє перебування тимчасове, війни більше немає, і що вони зможуть повернутись додому в Україну, щоб возз'єднатися зі своїми батьками", — написала Сара.

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