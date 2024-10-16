Сара Йоркська у яскравій блузці прийшла на захід із вагітною дочкою Беатріс

Вагітна принцеса Беатріс та її мама Сара Йоркська відвідали 10-й щорічний обід Lady Garden Foundation Langan's Ladies Lunch у Лондоні.
На заході збираються життєво важливі засоби для благодійної організації The Royal Marsden Cancer Charity (організація боротьби з раком). Сара, яка цього дня святкувала 65-річчя, приїхала зі своєю старшою дочкою Беатріс.
Сара Йоркська приїхала до ресторану Langan's Brasserie у строкатій блузці від італійського бренду Pucci, чорній спідниці довжини до колін, поясом Gucci, чорних колготах та шкіряних човниках на підборах. У неї на голові був кольоровий обідок, волосся розпущене, макіяжем вона підкреслила очі і трохи блиску нанесла на губи.
Принцеса Беатріс одягла сукню-сорочку у дрібний квітковий принт від Top Shop, щільні чорні колготи та замшеві ботильйони на підборах. В руках у неї була маленька шкіряна сумка від Strathberry, на голову принцеса одягла обідок Jennifer Behr, а також була в сережках-цвяшках, волосся розпустила і уклала гарними хвилями і зробила виразний макіяж.
Сара Йоркська також зробмла фото з Елізабет Герлі і дамою Джоан Коллінз. У Instagram Герлі поділилася світлинами.
Нагадаємо, у день народження Сари її молодша дочка принцеса Євгенія присвятила матері зворушливий допис у соцмережі.
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