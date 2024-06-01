Сара Йоркська відправила послання Гаррі та Меган: що сказала невістка королеви Єлизавети II

Сара виголосила важливу промову під час свого візиту на Канський кінофестиваль цього року.

Під час свого виступу герцогиня Йоркська сказала про важливість підтримки добрих сімейних стосунків. Багато хто вважає, що це було послання для принца Гаррі та його дружини Меган.

Сара знає про що говорить, у молодості вона також не завжди поводилася належним для королівської особи чином, а одного разу королева Єлизавета II навіть вигнала свою невістку з Балморалу.

У Каннах Сара сказала, що "прощення" — найважливіша частина збереження сімейних стосунків. "Я думаю, що єдність сім'ї є ключовим моментом… Я думаю, що ключ до життя в тому, щоб ми всі підтримували одне одного. А ще прощення — це велика річ. Прощення себе та прощення інших", — сказала герцогиня, цитує її слова видання express.co.uk.

Сара Йоркська в Каннах / Фото: Getty Images

Герцогиня Йоркська сказала це після того, як її запитали, чи підтримує вона короля Чарльза та принцесу Кейт після того, як їм поставили діагноз раку. Сара і сама нещодавно пройшла лікування від раку грудей та раку шкіри.

Королівський експерт Том Квінн сказав, що слова Сари про "прощення" були "явним натяком" на тлі ворожнечі між королівською сім'єю і Гаррі з Меган.

"Це була явне відсилання до ворожості, що продовжується, Меган і Гаррі з принцом Вільямом і королем Чарльзом. Але герцогині Йоркській доводиться мати справу з власними широко розрекламованими сімейними труднощами — вона ніколи не переставала намагатися переконати старших членів королівської родини реабілітувати її колишнього чоловіка принца Ендрю, і коли вона говорила про єдність та необхідність прощення, вона без сумніву також мала на увазі і свого чоловіка", - каже експерт.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Ендрю та Сара розлучилися 1996 року, але продовжують жити під одним дахом величезного маєтку Royal Lodge.

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