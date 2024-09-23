Сара Йоркська виключає можливість переїзду до власного лондонського таунхаусу разом із принцом Ендрю

Сара Йоркська так само, як і її ексчоловік принц Ендрю, не дуже хоче виїжджати з Royal Lodge – маєтку на 30 кімнат, що розташований у Віндзорському парку.

У Сари, як відомо, є власна нерухомість в елітному районі Лондона – Белгрейвії, неподалік Гайд-парку та Саду Букінгемського палацу. Таунхаус Сара придбала 2022 року за 4,25 мільйона фунтів стерлінгів (понад 5 мільйонів доларів) і тепер здає нерухомість в оренду за 16 000 фунтів стерлінгів на місяць (понад 20 тис. дол.). Однак вона не розглядає варіант переїзду до цього таунхаусу зі зрозумілих причин. Фото її апартаментів опублікувала Daily Mail.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Тим часом король Чарльз наполягає на тому, щоб його брат Ендрю та його ексдружина виїхали з Royal Lodge. Раніше ми розповідали, чому принц Ендрю тримається мертвою хваткою за маєток, який узяв в оренду на 75 років. Втім, на утримання маєтку необхідно 400 000 фунтів стерлінгів щороку (понад 520 тис. дол.) і принц Ендрю, який від 2019 року не працює на корону, просто не має таких коштів.

Маєток Royal Lodge у Віндзорі / Фото: Getty Images

Тим часом від листопада король Чарльз припинить оплачувати рахунок за охорону свого брата в Королівській ложі, яка, як вважають, коштує 3 мільйони фунтів стерлінгів на рік, і Ендрю доведеться шукати варіанти. Але як пишуть західні ЗМІ, він і Сара вже відхилили пропозицію Чарльза про переїзд до Frogmore Cottage, колишнього будинку герцога і герцогині Сассекських.

Фрогмор-гаус / Фото: Associated Press

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